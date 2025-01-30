"Красота, скорость, женщины": самый скандальный теннисист АТР тура одним словом описал топовых игроков

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал ассоциации с некоторыми игроками. В видео, опубликованном в соцсетях аккаунтом Get Set Tennis, его попросили описать теннисистов одним словом, сообщает Zakon.kz.

Самый скандальный теннисист АТР тура описал своих коллег в своем фирменном стиле.

Новак Джокович – "Величайший".

Арина Соболенко – "Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, и это важная новость".

Роджер Федерер – "Красота. Он красиво играет, естественно".

Рафаэль Надаль – "Конкурентоспособность".

Наоми Осака – "Настоящая".

Алекс де Минор – "Скорость".

Эшли Барти – "Резаный. Устрашающий резаный".

Серена Уильямс – "Чемпионка".

Янник Синнер – "Клостебол".

Карлос Алькарас – "Ему нравятся женщины, так что женщины".

Фрэнсис Тиафо – "Энергичный. Всегда счастливый, всегда улыбается".

Стефанос Циципас – "Бадоса".

В этом видео Ник Кирьос не упустил возможность в очередной раз упомянуть о допинговом скандале Янника Синнера. В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. В пробах был обнаружен запрещенный клостебол. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет. Апелляция будет рассмотрена в CAS 16-17 апреля.

Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто критикует ход допинг-дела Синнера и выражает недоверие итальянцу.

26 января в финальном матче Australian Open Синнер обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в трех сетах – 6:3, 7:6, 6:3. Ник Кирьос на домашнем "Шлеме" проиграл в первом же круге. На старте Australian Open – 2025 он уступил 92-й ракетке мира британцу Джейкобу Фирнли со счетом 6:7 (3:7), 3:6, 6:7 (2:7).

