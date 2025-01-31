Сильнейшая парница страны вышла в полуфинал турнира в Австрии

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В Линце (Австрия) проходит турнир категории WTA-500. Матч второго круга в парном разряде провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге (1/4 финала) первая ракетка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой выиграли у дуэта Яна Сизикова / Анастасия Потапова (Россия) со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался почти один час (56 минут). За это время Анна и Ирина два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи.

Казахстанско-российский тандем выступает в Линце под вторым номером. В полуфинале Данилина и Хромачёва сыграют против пары из Украины, сестер Кичёнок – Людмилы и Надежды.

Ранее в стартовой игре они обыграли дуэт Анастасия Детюк (Чехия) / Мириам Скоч (Чехия) со счетом 6:4, 6:4.