Сильнейшая парница страны успешно стартовала на турнире в Австрии

В Линце (Австрия) проходит турнир категории WTA-500. Матч первого круга в парном разряде провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре первая ракетка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой выиграли у дуэта Анастасия Детюк (Чехия) / Мириам Скоч (Чехия) со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Анна и Ирина один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из 13.

Казахстанско-российский тандем выступает в Линце под вторым номером. Во втором раунде Данилина и Хромачёва сыграют против пары Анастасия Потапова / Яна Сизикова (Россия).

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс выступила на турнире в Индии.