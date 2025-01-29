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Все о теннисе

Сильнейшая парница страны успешно стартовала на турнире в Австрии

Сильнейшая парница страны успешно стартовала на турнире в Австрии , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 09:13 Фото: ktf.kz
В Линце (Австрия) проходит турнир категории WTA-500. Матч первого круга в парном разряде провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре первая ракетка Казахстана в парном разряде вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой выиграли у дуэта Анастасия Детюк (Чехия) / Мириам Скоч (Чехия) со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Анна и Ирина один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из 13. 

Казахстанско-российский тандем выступает в Линце под вторым номером. Во втором раунде Данилина и Хромачёва сыграют против пары Анастасия Потапова / Яна Сизикова (Россия). 

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс выступила на турнире в Индии.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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