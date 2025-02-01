Бейбит Жукаев удвоил преимущество сборной Казахстана

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Сборная Казахстана уверенно ведет в счете в противостоянии плей-офф "Кубка Дэвиса" против Пакистана.

Второе очко в копилку нашей команды принес Бейбит Жукаев, который обыграл Хузайфа Абдуллу Рехмана со счетом 7:5, 6:0.

2 февраля день начнут пары: Александр Шевченко/Тимофей Скатов и Акел Хан/Музамиль Муртаза. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Шевченко сразится с Хузайфа Абдулом Рехманом, а Бейбит Жукаев будет противостоять Музамилю Муртазе.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока не позднее, чем за час до начала игры.

Beeline Janymda. Смотрите матчи и делитесь эмоциями, где бы вы не находились!

Партнерский материал.