Несколько мероприятий с детьми провели игроки сборной Казахстана

В эти дни в Астане сборная Казахстана продолжает готовиться к предстоящей игре против Пакистана в рамках плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса".

По уже сложившейся доброй традиции Федерация тенниса Казахстана организовала несколько мероприятий сборной Казахстана с детьми: теннисный мастер-класс на кортах, автограф-сессию и посещение центра "Асыл Мирас".

На мастер-классе каждый маленький теннисист имел возможность лично позаниматься с игроками национальной сборной, задать вопросы по технике игры. После тренировки для юных спортсменов провели автограф и фотосессии, профессионалы дали свои напутствия и наставления юным коллегам. Подобные мастер-классы имеют большой успех среди детей. Благодаря таким мероприятиям уровень вовлеченности в теннис становится выше.

Фото: КТФ

Фото: КТФ

В мастер-классе также приняли участие дети с особенностями развития. Одна из главных целей – это показать, что все дети, вне зависимости от особенностей, способны и любят многое: бегать, прыгать, играть. К тому же индивидуальные виды спорта помогают в раскрытии их потенциала и способностей. Многие из этих детей совсем скоро, в мае текущего года, будут болеть за своих старших товарищей, которые будут защищать честь страны на чемпионате мира по теннису среди лиц с нарушением интеллектуального развития.

Фото: КТФ

В центр "Асыл Мирас" ездили Тимофей Скатов и Александр Шевченко. Пообщались и поиграли с детьми. Дети сделали поделки с пожеланиями для игроков. В Казахстане с 2014 года Фонд Булата Утемуратова реализует программу "Аутизм. Мир один для всех", которая направлена на помощь детям с аутизмом и их семьям. В рамках программы функционируют 13 бесплатных центров "Асыл Мирас" в 12 регионах Казахстана. Эти центры предоставляют квалифицированную помощь детям и обучают родителей, как лучше понять своего ребенка. За все годы реализации программы более 16 000 детей и их семей получили поддержку.

Фото: КТФ

Beeline Janymda. Смотрите матчи и делитесь эмоциями, где бы вы не находились!

Партнерский материал