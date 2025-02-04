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Все о теннисе

В Италии появилась первая скульптура лидера мирового рейтинга Янника Синнера

В Италии появилась первая скульптура лидера мирового рейтинга Янника Синнера, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 15:40 Фото: АТР
В Италии появилась снежная скульптура первой ракетки мира Янника Синнера. Она установлена на его родине в Сан-Кандидо, провинция Южный Тироль, сообщает Zakon.kz.

Итальянский теннисист держит в руках кубок. Рядом стоит табличка с перечислением всех его титулов на теннисных турнирах.

23-летний Синнер является трехкратным победителем турниров "Большого шлема". Последний титул он завоевал в этом году на Australian Open – 2025. Также на его счету победы на Открытом чемпионате Австралии – 2024 и US Open – 2024. Кроме того, Синнер в прошлом сезоне выиграл Итоговый чемпионат ATP и является победителем 16 турниров ATP в одиночном разряде.

Ранее были представлены яркие моменты мужского финала Australian Open и видеообзор матча Синнер – Зверев. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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