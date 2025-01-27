Янник Синнер прокомментировал допинговый скандал

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможной дисквалификации из-за применения допинга, сообщает Zakon.kz.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет. Апелляция будет рассмотрена в CAS 16-17 апреля.

"Что случилось, то случилось. У меня есть четкое представление о том, что произошло. Если бы я знал, что виновен, я бы так не играл. На этом все. Пока все достаточно позитивно, я все еще верю, что так будет и дальше. Сейчас об этом не думаю. Иногда понимаю, что лучше бы у меня не было такой проблемы. Но я всегда с нетерпением жду выхода на корт, где стараюсь стать лучше", – сказал Синнер на пресс-конференции.

26 января в финальном матче Australian Open Синнер обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в трех сетах – 6:3, 7:6, 6:3.