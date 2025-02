Рыбакина назвала соперниц на пути к титулу в Абу-Даби-2024

Путь Елены Рыбакиной к титулу на турнире в Абу-Даби (2024 год):

1 круг – BYE;

2 круг – Даниэль Коллинз (США, Q);

1/4 финала – Кристина Букша (Испания, LL);

Полуфинал – Людмила Самсонова (Россия, 8);

Финал – Дарья Касаткина (Россия, 7).

Elena Rybakina, sunday at Abu Dhabi.

Trying to remember all her opponents of her road to the title last year.#WTA

📸mubadalaabudhabiopen pic.twitter.com/1ZTqyUi09w