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Все о теннисе

Елена Рыбакина с трудом вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Елена Рыбакина с трудом вышла в третий круг турнира в Абу-Даби , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:58 Фото: WTA
В Абу-Даби проходит турнир категории WTA-500 (хард). Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина начала защиту титула со второго круга, пропуская первый, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA. В основную сетку этого турнира она пробилась через квалификацию. Встреча закончилась победой Рыбакиной в трех сетах – 2:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Казахстанская теннисистка семь раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Ее соперница сделала по одному эйсу и двойной ошибке и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 11.

Соперницей Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби станет победительница матча между Онс Жабер из Туниса и 17-летней чемпионкой юниорского Australian Open-2025 японкой Ваканой Сонобэ.

Ранее чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла у второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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