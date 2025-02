Елена Рыбакина с трудом вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

В игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA. В основную сетку этого турнира она пробилась через квалификацию. Встреча закончилась победой Рыбакиной в трех сетах – 2:6, 6:4, 6:4.

