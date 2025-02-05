Повторение финала Уимблдона-2022: Рыбакина сыграет с Жабер в третьем круге турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит турнир категории WTA-500 (хард). Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина узнала соперницу по третьему кругу, сообщает Zakon.kz.

Соперница Рыбакиной определилась по итогам противостояния между Онс Жабер из Туниса и 17-летней чемпионкой юниорского Australian Open-2025 японкой Ваканой Сонобэ. Экс-вторая ракетка мира Жабер выиграла у молодой теннисистки со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Жабер удалось выполнить один эйс и реализовать пять брейк-пойнтов из семи, также она допустила четыре двойные ошибки. Сонобэ реализовала два брейк-пойнта из трех и допустила шесть двойных ошибок, при этом не смогла подать навылет.

Рыбакина и Жабер встречались между собой пять раз. В очном противостоянии Елена проигрывает (2:3). Последние два раза соперницы встречались между собой на Уимблдоне. В финале 2022 года Рыбакина одержала победу со счетом 3:6, 6:2, 6:2. А в четвертьфинале 2023 года Жабер взяла реванш (6:7, 6:4, 6:1).

Ранее в игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира Рыбакина в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA.