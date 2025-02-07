Видеообзор победного матча Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Фото: WTA
В Абу-Даби проходит турнир категории WTA-500 (хард). Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина в четвертьфинале встретилась с экс-второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.
Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
В полуфинале Елену ждет олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич.
Ранее пятая ракетка мира Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Абу-Даби.
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