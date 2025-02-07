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Все о теннисе

Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби

Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 22:24 Фото: Х/WTA
Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина 7 февраля не смогла выйти в финал турнира WTA-500 в Абу-Даби, уступив швейцарке Белинде Бенчич, занимающей 157-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Полуфинальный матч завершился в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу Бенчич. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Рыбакина реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, совершила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки. Ее соперница сумела воспользоваться четырьмя брейк-пойнтами из 13, дважды подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

В финале турнира в ОАЭ Бенчич встретится с американкой Эшлин Крюгер, которая в полуфинале обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову.

Ранее сообщалось, что Рыбакина в четвертьфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) победила Онс Жабер из Туниса и стала единственной теннисисткой, хотя бы раз в сезоне сумевшей выиграть тай-брейк в третьем сете в течение последних пяти лет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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