Рыбакина потерпела сенсационное поражение на турнире в Абу-Даби
Полуфинальный матч завершился в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу Бенчич. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
Рыбакина реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, совершила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки. Ее соперница сумела воспользоваться четырьмя брейк-пойнтами из 13, дважды подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.
From Wild Card to Finalist 👏@BelindaBencic battles it out and defeats the defending champion 3-6, 6-3, 6-4.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dpGZzLqT8D— wta (@WTA) February 7, 2025
В финале турнира в ОАЭ Бенчич встретится с американкой Эшлин Крюгер, которая в полуфинале обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову.
Ранее сообщалось, что Рыбакина в четвертьфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) победила Онс Жабер из Туниса и стала единственной теннисисткой, хотя бы раз в сезоне сумевшей выиграть тай-брейк в третьем сете в течение последних пяти лет.