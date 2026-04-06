Спорт

16-летняя казахстанская теннисистка разгромила соперниц и взяла титул в Алжире

Томирис Нуржан теннис победа в Алжире, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 19:27 Фото: Казахстанская федерация тенниса
16-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победительницей турнира серии ITF J60 в Алжире, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание Sports.kz, в финальном матче казахстанская спортсменка встретилась с представительницей России Варварой Виноградовой и одержала победу в двух сетах – 5:3, 4:2, 12:10.

Таким образом, Нуржан выиграла турнир и завершила выступление на соревнованиях с титулом. Также известно, что по ходу турнира Томирис уверенно прошла решающие стадии.

"В четвертьфинале она обыграла французскую теннисистку Леа Касс Котеллон – 5:4, 4:1. В полуфинале казахстанка не оставила шансов румынской спортсменке Айанне Мариамиту, одержав победу со счетом 4:0, 4:0", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый чемпион мира жестко прошелся по Жанибеку Алимханулы.

