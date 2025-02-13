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Все о теннисе

Рыбакина и Данилина одерживают победы: результаты матчей турнира в Дохе за 12 февраля

Рыбакина и Данилина одерживают победы: результаты матчей турнира в Дохе за 12 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 13:51 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 12 февраля.

В этот день лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над Ребеккой Шрамковой (Словакия) – 7:6 (7:1), 6:2. А сильнейшая парница страны Анна Данилина в тандеме с россиянкой Ириной Хромачёвой обыграли японский дуэт Сюко Аояма/Эри Хадзуми – 6:4, 4:6, 10:6.

WTA-1000, Доха (Катар). Результаты за 12 февраля

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:6 (7:1), 6:2;

Елена Остапенко (Латвия) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:2;

Джессика Пегула (США) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 7:5;

Ига Швёнтек (Польша) – Линда Носкова (Чехия) – 6:7 (1:7), 6:4, 6:4;

Екатерина Александрова (Россия) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:2;

Марта Костюк (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:2;

Онс Жабер (Тунис) – Софья Кенин (США) – 6:3, 6:4;

Аманда Анисимова (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:0.

Ранее Елена Рыбакина высказалась о решении WTA продлить отстранение своего бывшего тренера Стефано Вукова за нарушение кодекса поведения тура.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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