"День сенсаций": результаты матчей турнира в Дохе за 11 февраля

В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 11 февраля.

В этот день сенсационные поражения потерпели топовые теннисистки и главные фаворитки турнира. Из борьбы выбыли: первая ракетка мира Арина Соболенко, третий номер мирового рейтинга Коко Гауфф, восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь и Мирра Андреева, которая идет на 15-й строчке табели о рангах.

Также стоит отметить проигрыш в этот день казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой. Вторая ракетка страны уступила Линде Носковой (2:6, 3:6). А вот лидер женской сборной РК Елена Рыбакина одержала победу над Пейтон Стирнс (США) – 6:2, 6:4.

WTA-1000, Доха (Катар). Результаты за 11 февраля

Второй круг

Жасмин Паолини (Италия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 6:4;

Элисе Мертенс (Бельгия) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 6:3;

Софья Кенин (США) – Алисия Паркс (США) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2;

Линда Носкова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:3;

Марта Костюк (Украина) – Коко Гауфф (США) – 6:2, 7:5;

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Мирра Андреева (Россия) – 3:6, 6:3, 7:5;

Елена Остапенко (Латвия) – Людмила Самсонова (Россия) – 7:6 (7:5), 7:5;

Елена Рыбакина (Казахстан) – Пейтон Стирнс (США) – 6:2, 6:4;

Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 7:5, 5:7, 6:4;

Онс Жабер (Тунис) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:4, 6:2;

Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 7:6 (7:3);

Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:5);

Дарья Касаткина (Россия) – Элина Аванесян (Армения) – 6:2, 6:3;

Аманда Анисимова (США) – Паула Бадоса (Испания) – 6:4, 6:3.

Ранее во время матча первой ракетки мира Арины Соболенко на турнире в Дохе на корт неожиданно выбежала кошка.