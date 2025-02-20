"День сюрпризов": результаты и видеообзор матчей "тысячника" в Дубае за 19 февраля

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 19 февраля.

В этот день победы одержали две казахстанские теннисистки – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. В третьем круге одиночного разряда Рыбакина в драматичном матче обыграла экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу со счетом 4:6, 7:6, 7:6. Елена отыграла шесть матчболов (четыре во второй партии). В очном противостоянии Рыбакина восстановила равновесие – 4:4.

Во втором раунде парного разряда Путинцева вместе с Линдой Носковой (Чехия) одержали сенсационную победу над титулованными теннисистками парного разряда Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2) – 4:6, 6:3, 10:2.

19 февраля неожиданные поражения потерпели одни из фавориток турнира. Так, выступления завершили: первая ракетка мира Арина Соболенко, действующая чемпионка Dubai Duty Free Tennis Championships Жасмин Паолини (четвертая ракетка мира), американка Джессика Пегула (5 WTA) и восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь (Китай).

WTA-1000, Дубай. Результаты матчей за 19 февраля:

Второй круг

Питон Стирнс (США) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3:6, 6:4, 6:4;

Сорана Кырстя (Румыния) – Алисия Паркс (США) – 3:6, 6:4, 6:1;

Эмма Наварро (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:6 (8:6), 2:6, 6:3;

Мирра Андреева (Россия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:5, 6:0;

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2);

Линда Носкова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 7:6 (10:8);

Ига Швёнтек (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:0;

Софья Кенин (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:4, 6:0;

Каролина Мухова (Чехия) – Маккартни Кесслер (США) – 6:3, 1:6, 7:6 (7:5);

Клара Таусон (Дания) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 6:2;

Мирра Андреева (Россия) – Питон Стирнс (США) – 6:1, 6:1;

Сорана Кырстя (Румыния) – Эмма Наварро (США) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.

Ранее стало известно, что Эмма Радукану на турнире в Дубае столкнулась с преследованием со стороны незнакомого мужчины.