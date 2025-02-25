АТР-500 в Дубае: результаты и видеообзор матчей за 24 февраля

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В Дубае (ОАЭ) проходит турнир серии ATP-500 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 24 февраля.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. Призовой фонд составляет 3 млн 415 тыс. 700 долларов.

ATP-500, Дубай. Первый круг, 24 февраля:

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:3, 7:6;

Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6, 6:3;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 3:6, 6:3, 7:6;

Зизу Бергс (Бельгия) – Азиз Дугаз (Тунис) – 6:3, 6:3;

Карен Хачанов (Россия) – Даниэль Эванс – (Великобритания) – 6:1, 6:3;

Алексей Попырин (Австралия) – Хэйди Хабиб (Ливан) – 6:2, 6:4.

Ранее 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подтвердил свое участие в турнире серии ATP-250 Almaty Open, который пройдет в Алматы с 11 по 19 октября 2025 года.