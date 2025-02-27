АТР-500 в Дубае: результаты и видеообзор матчей за 26 февраля

Фото: АТР

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир серии ATP-500 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 26 февраля.

ATP-500, Дубай. Второй круг, 26 февраля: Марин Чилич (Хорватия) – Алексей Попырин (Австралия) – 5:7, 6:3, 6:4; Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Нуну Боржеш (Португалия) – 4:6, 6:3, 7:5; Лука Нарди (Италия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 7:6; Таллон Грикспор (Нидерланды) – Уго Умбер (Франция) – 4:6, 6:3, 6:2 Кентен Алис (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6, 6:4; Даниил Медведев (Россия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 6:4, 6:4 Маттео Берреттини (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 7:6, 6:2; Стефанос Циципас (Греция) – Карен Хачанов (Россия) – 7:6, 2:6, 6:4. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары одиночного разряда. Фото: АТР

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 25 февраля турнира АТР-500 в Дубае.

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