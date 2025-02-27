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Все о теннисе

АТР-500 в Дубае: результаты и видеообзор матчей за 26 февраля

АТР-500 в Дубае: результаты и видеообзор матчей за 26 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 09:48 Фото: АТР
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир серии ATP-500 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 26 февраля.

ATP-500, Дубай. Второй круг, 26 февраля:

Марин Чилич (Хорватия) – Алексей Попырин (Австралия) – 5:7, 6:3, 6:4;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Нуну Боржеш (Португалия) – 4:6, 6:3, 7:5;

Лука Нарди (Италия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 7:6;

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Уго Умбер (Франция) – 4:6, 6:3, 6:2

Кентен Алис (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6, 6:4;

Даниил Медведев (Россия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 7:6, 6:2;

Стефанос Циципас (Греция) – Карен Хачанов (Россия) – 7:6, 2:6, 6:4.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары одиночного разряда. 

Фото: АТР


Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 25 февраля турнира АТР-500 в Дубае. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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