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Все о теннисе

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова провела первый матч после декретного отпуска

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова провела первый матч после декретного отпуска, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 13:04 Фото: WTA
Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира 34-летняя чешская теннисистка Петра Квитова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США), сообщает Zakon.kz.

В первом круге она уступила 189-й ракетке мира британке Джоди Бёррэдж со счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Квитова шесть раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Бёррэдж 14 эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Квитова провела первый матч с октября 2023-го. Она отсутствовала на соревнованиях из-за рождения ребенка.

Джоди Бёррэдж во втором круге встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

WTA-250, Остин. Первый круг. Результаты за 25 февраля: 

Татьяна Мария (Германия) – Анна Бондарь (Венгрия) – 6:4, 4:6, 6:1.

Джоди Бёррэдж (Великобритания) – Петра Квитова (Чехия, WC) – 3:6, 6:4, 6:4.

Кристина Букша (Испания, Q) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:4.

Джессика Пегула (США, 1) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:3, 3:2 (отказ нидерландки).

Кэролайн Доулхайд (США) – Анастасия Захарова (Россия, Q) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Варвара Грачёва (Франция) – Питон Стирнс (США, 3) – 6:2, 6:3.

Диана Шнайдер (Россия, 2) – Татьяна Прозорова (Россия, Q) – 0:6, 6:2, 7:5.

Сюзан Ламенс (Нидерланды, 2) – Камилла Рахимова (Россия) – 1:6, 6:3, 6:4.

Ранее Петра Квитова получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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