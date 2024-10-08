Экс-первая ракетка мира Наоми Осака снялась с двух турниров

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с "тысячника" в Ухане и домашних соревнований категории WTA-500 в Токио, сообщает Zakon.kz.

Осака до сих пор испытывает проблемы из-за травмы спины, полученной на турнире в Пекине, и не уверена, что будет готова снова выйти на корт к моменту старта соревнований.

Турнир в Токио пройдет с 21 по 27 октября. Его действующей чемпионкой является россиянка Вероника Кудерметова.

1 октября 26-летняя Осака снялась с матча 1/8 финала турнира в Пекине, где встречалась с американкой Кори Гауфф. Позднее Наоми заявила, что травмировала спину еще на тренировке в Китае.



