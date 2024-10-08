Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака снялась с двух турниров

Наоми Осака снялась с двух турниров Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с "тысячника" в Ухане и домашних соревнований категории WTA-500 в Токио, сообщает Zakon.kz.

Осака до сих пор испытывает проблемы из-за травмы спины, полученной на турнире в Пекине, и не уверена, что будет готова снова выйти на корт к моменту старта соревнований.

Турнир в Токио пройдет с 21 по 27 октября. Его действующей чемпионкой является россиянка Вероника Кудерметова.

1 октября 26-летняя Осака снялась с матча 1/8 финала турнира в Пекине, где встречалась с американкой Кори Гауфф. Позднее Наоми заявила, что травмировала спину еще на тренировке в Китае.


Читайте также

Казахстан сыграет с Пакистаном в Кубке Дэвиса – 2025

Определились соперницы Юлии Путинцевой и Анны Данилиной по первому кругу "тысячника" в Ухане

Олимпийские чемпионки Игр-2024 Паолини и Эррани одержали победу в финале парного разряда турнира WTA-1000

Пахита Амири
Япония Осака Наоми 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке
В Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке
Футбол Рекорд Игрока
Роналду отличился очередным рекордом мирового футбола
Казахстанские таеквондисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира
Казахстанские таэквондисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира
Казахстанские конькобежцы готовятся к новому сезонуАзиады
Казахстанские конькобежцы готовятся к новому сезону Азиады
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: