Камбэк пока не получается: экс-вторая ракетка мира неожиданно проиграла в первом круге "тысячника" в Мадриде

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Волынец выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Квитовой один эйс, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором круге "тысячника" в Мадриде Кэти Волынец сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер (13-я сеяная).

Building momentum in Madrid 🛤️



Katie Volynets with a solid showing, picking up the 6-4, 6-0 win over Kvitova. #MMOPEN pic.twitter.com/QVONXbIPQf