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Все о теннисе

Камбэк пока не получается: экс-вторая ракетка мира неожиданно проиграла в первом круге "тысячника" в Мадриде

Петра Квитова проиграла в первом круге &quot;тысячника&quot; в Мадриде , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 17:06 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На турнире WTA-1000 в Мадриде проходят матчи первого круга женского одиночного разряда. Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова (Чехия, 964 WTA) неожиданно проиграла американке Кэти Волынец (70 WTA) со счетом 4:6, 0:6, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Волынец выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Квитовой один эйс, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором круге "тысячника" в Мадриде Кэти Волынец сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер (13-я сеяная).

34-летняя Квитова за карьеру выиграла 31 турнир WTA, среди которых два турнира "Большого шлема" (Уимблдон 2011 и 2014), девять турниров категории WTA-1000 и один Итоговый. Она вернулась в тур в начале этого сезона после рождения ребенка. В конце февраля Петра провела свой первый матч с октября 2023 года.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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