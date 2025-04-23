Камбэк пока не получается: экс-вторая ракетка мира неожиданно проиграла в первом круге "тысячника" в Мадриде
Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Волынец выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Квитовой один эйс, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
Во втором круге "тысячника" в Мадриде Кэти Волынец сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер (13-я сеяная).
Building momentum in Madrid 🛤️— wta (@WTA) April 23, 2025
Katie Volynets with a solid showing, picking up the 6-4, 6-0 win over Kvitova. #MMOPEN pic.twitter.com/QVONXbIPQf
34-летняя Квитова за карьеру выиграла 31 турнир WTA, среди которых два турнира "Большого шлема" (Уимблдон 2011 и 2014), девять турниров категории WTA-1000 и один Итоговый. Она вернулась в тур в начале этого сезона после рождения ребенка. В конце февраля Петра провела свой первый матч с октября 2023 года.