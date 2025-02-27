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Все о теннисе

"Акапулько ай-я-я-яй": топовые теннисисты получили пищевое отравление на турнире в Мексике

Топовые теннисисты получили пищевое отравление на турнире в Мексике , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 15:53 Фото: АТР
Сразу несколько сеяных теннисистов завершили выступления на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика) из-за пищевого отравления, сообщает Zakon.kz.

Пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд не вышел на матч второго круга турнира в Акапулько с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом (356-й номер рейтинга ATP), сославшись на проблемы с желудком.

13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне отказался от продолжения борьбы во встрече с американцем Брэндоном Накашимой, проиграв первые три гейма. Позднее он написал в соцсетях, что у него пищевое отравление.

Занимающий 10-ю строчку в рейтинге ATP американец Томми Пол снялся с матча с соотечественником Маркосом Гироном.

Еще один американец Алекс Михельсен доиграл свой матч с канадцем Денисом Шаповаловым (3:6, 4:6), но также сообщил, что по ходу встречи у него были проблемы со здоровьем.

Также есть информация о пищевом отравлении второй ракетки мира Александра Зверева из Германии, проигравшего свой матч американцу Лёнеру Тину.

Ранее в другом мексиканском городе, Мериде казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачёвой провели матч первого круга.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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