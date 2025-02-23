Казахстанский теннисист поразил результатом на турнире АТР 500 в Мексике

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Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (206-я ракетка мира) не сумел выйти в основную сетку турнира категории АТР 500 в мексиканском городе Акапулько, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале квалификации Дмитрий уступил 34-летнему сербу Душану Лайовичу (83-я ракетка мира) со счетом 2:6, 6:1, 4:6.

Матч продолжался один час и сорок восемь минут. За это время Попко сделал пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из трех.

Соперником Душана Лайовича в финале квалификации будет молодой американец Лернер Тиен.

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