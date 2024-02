Стефанос Циципас пожертвует $1000 за каждый эйс, сделанный на турнире в Акапулько

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Деньги пойдут в фонды, которые помогают восстанавливать город после урагана Отис.

В первом круге турнира Циципас сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным (№39 АТР).

United for Acapulco 💙🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.



In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc