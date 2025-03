Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Казахстана неожиданно проиграл японскому спортсмену Йосуке Ватануки, который занимает 349-е место в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Бублик сделал 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Ватануки встретится с Томашем Махачем.

Upset Complete 🫡



Yosuke Watanuki defeats Alexander Bublik 6-3 3-6 6-3 to set up a clash with Acapulco champ Machac 🤯#TennisParadise pic.twitter.com/baoDaZvC2D