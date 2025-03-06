#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Все о теннисе

Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира на старте &quot;Мастерса&quot; в Индиан-Уэллсе, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:13 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Индиан-Уэллсе стартовали матчи в основной сетке турнира серии "Мастерс" (хард). Матч первого круга провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (82 АТР), сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана неожиданно проиграл японскому спортсмену Йосуке Ватануки, который занимает 349-е место в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Бублик сделал 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Ватануки встретится с Томашем Махачем.

В текущем сезоне Бублик провел десять матчей, в которых потерпел восемь поражений. Он впервые с июля 2019 года покинул топ-80 мирового рейтинга по итогам неудачного выступления на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Турнир в Индиан-Уэлссе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет 13 042 410 долларов. Победителем прошлогоднего турнира является испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что Бублик примет участие в турнире серии АТР Челленджер Arizona Tennis Classic, который пройдет в Финиксе (США) с 11 по 16 марта. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Греции
Все о теннисе
09:58, Сегодня
Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Греции
Арина Соболенко назвала причины провальных выступлений в феврале
Все о теннисе
06:20, Сегодня
Арина Соболенко назвала причины провальных выступлений в феврале
Елена Рыбакина оценила качество кортов в Индиан-Уэллсе
Все о теннисе
15:59, 05 марта 2025
Елена Рыбакина оценила качество кортов в Индиан-Уэллсе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: