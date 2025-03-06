Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе стартовали матчи в основной сетке турнира серии "Мастерс" (хард). Матч первого круга провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (82 АТР), сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана неожиданно проиграл японскому спортсмену Йосуке Ватануки, который занимает 349-е место в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Бублик сделал 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Ватануки встретится с Томашем Махачем.

Upset Complete 🫡



Yosuke Watanuki defeats Alexander Bublik 6-3 3-6 6-3 to set up a clash with Acapulco champ Machac 🤯#TennisParadise pic.twitter.com/baoDaZvC2D — Tennis TV (@TennisTV) March 6, 2025

В текущем сезоне Бублик провел десять матчей, в которых потерпел восемь поражений. Он впервые с июля 2019 года покинул топ-80 мирового рейтинга по итогам неудачного выступления на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).



Турнир в Индиан-Уэлссе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет 13 042 410 долларов. Победителем прошлогоднего турнира является испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что Бублик примет участие в турнире серии АТР Челленджер Arizona Tennis Classic, который пройдет в Финиксе (США) с 11 по 16 марта.