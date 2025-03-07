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Все о теннисе

Александр Шевченко проиграл на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Александр Шевченко проиграл на старте &quot;Мастерса&quot; в Индиан-Уэллсе, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 10:05 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Индиан-Уэллсе проходят матчи первого круга турнира серии "Мастерс" (хард). Стартовую игру в одиночном разряде провел второй номер мужской сборной Казахстана Александр Шевченко (98 АТР), сообщает Zakon.kz.

Шевченко проиграл 83-й ракетке мира из Австралии Ринки Хидзикате со счетом 1:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час и 5 минут. В ее рамках Александр ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Ринки один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником Хидзикаты в Индиан-Уэллсе станет 33-я ракетка мира американец Брэндон Накашима.

Ранее Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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