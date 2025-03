Александр Шевченко проиграл на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Шевченко проиграл 83-й ракетке мира из Австралии Ринки Хидзикате со счетом 1:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час и 5 минут. В ее рамках Александр ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Ринки один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником Хидзикаты в Индиан-Уэллсе станет 33-я ракетка мира американец Брэндон Накашима.

