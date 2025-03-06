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Все о теннисе

Скончался легендарный австралийский теннисист Фредерик Столле

Скончался легендарный австралийский теннисист Фредерик Столле, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 15:05 Фото: David Vincent/AP/ТАСС
Победитель 19 турниров "Большого шлема" австралийский теннисист Фредерик Столле скончался в возрасте 86 лет, сообщает Zakon.kz.

За свою карьеру Фредерик Столле выиграл 19 титулов на турнирах "Большого шлема" – два в одиночном разряде: Открытый чемпионат Австралии в 1965-м и Открытый чемпионат США в 1966-м, став первой ракеткой мира. Он также выиграл 10 титулов в мужском парном разряде и семь в смешанном парном разряде (три с Лесли Тёрнер и по два с Маргарет Смит и британкой Энн Хейдон-Джонс). Также Столле – трехкратный обладатель Кубка Дэвиса (1964–1966) в составе сборной Австралии.

"Чемпион турниров "Большого шлема" на корте, голос в комментаторской кабине и навсегда легенда в наших сердцах. Покойся с миром, Фредерик Столле", – написала пресс-служба Tennis Australia.

Фото: Tennis Australia

Ранее Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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