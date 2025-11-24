#АЭС в Казахстане
Спорт

Легендарный теннисист Борис Беккер стал отцом в пятый раз

Теннис Рождение Ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 17:48 Фото: Instagram/borisbeckerofficial
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель шести турниров "Большого шлема" немецкий теннисист Борис Беккер стал папой в пятый раз, сообщает Zakon.kz.

58-летняя легенда мирового тенниса лично поделился данной радостной новостью, выставив пост в социальных сетях.

Супруга Беккера, 36-летняя Лилиан де Карвальо Монтейро, родила девочку, которую назвали Зоэ Виттория. Пара в браке с прошлого года, они сыграли свадьбу в итальянском Портофино.

"Добро пожаловать в мир". Борис Беккер

От двух предыдущих жен у Бориса есть четверо детей. С Лилиан теннисист познакомился пять лет назад, у девушки три высших образования, и она говорит на пяти языках.

Фото: Instagram/borisbeckerofficial

По сведениям ряда СМИ, Монтейро поддерживала Беккера в непростые для него времена. В 2017 году экс-первую ракетку мира признали банкротом, а позже посадили в тюрьму на 2,5 года за сокрытие доходов на сумму почти в полмиллиона евро.

Фото: Instagram/borisbeckerofficial

Беккер провел за решеткой около года и досрочно отпущен, с дальнейшей депортацией из Англии. После освобождения Борис назвал Лилиан "любовью всей своей жизни" и отметил, что "выжил в заключении благодаря ее любви".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
