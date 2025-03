Рыбакина и Мирра Андреева встретятся в четвертом круге престижного турнира в США

В третьем круге хардовых соревнований WTA 1000 в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира встретилась с британкой Кэти Бултер, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге. Матч продлился два сета, в первом из них Рыбакина не отдала сопернице ни гейма. В итоге казахстанка одержала победу со счетом 6:0, 7:5.

Теннисистки провели на корте 76 минут.

Through in ✌️



Elena Rybakina secures her 11th win at Indian Wells with a 6-0, 7-5 victory over Boulter!#TennisParadise pic.twitter.com/vITMjGqTaA