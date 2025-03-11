Экс-первая ракетка Казахстана стартовала на турнире в Румынии

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В румынском Тыргу-Муреше стартовал турнир серии ITF W75 (хард). Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (334 WTA) провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в двух партиях обыграла теннисистку из Чехии Анету Лабуткову (645 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту.

Во втором круге Зарина сыграет с победительницей матча Дарья Снигур (Украина) – Камилла Розателло (Италия). Снигур получила первый номер посева на турнире в Румынии.

Ранее были представлены результаты матчей за 11 марта турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.