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Все о теннисе

Экс-первая ракетка Казахстана стартовала на турнире в Румынии

Экс-первая ракетка Казахстана стартовала на турнире в Румынии , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:21 Фото: Андрей Ударцев
В румынском Тыргу-Муреше стартовал турнир серии ITF W75 (хард). Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (334 WTA) провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в двух партиях обыграла теннисистку из Чехии Анету Лабуткову (645 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. 

Во втором круге Зарина сыграет с победительницей матча Дарья Снигур (Украина) – Камилла Розателло (Италия). Снигур получила первый номер посева на турнире в Румынии. 

Ранее были представлены результаты матчей за 11 марта турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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