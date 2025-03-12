Мирра Андреева прокомментировала уверенную победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе

Все о теннисе

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей крупной победе над седьмой в рейтинге WTA Еленой Рыбакиной в матче четвертого круга (1/8 финала) хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана проиграла первой ракетке России со счетом 1:6, 2:6.

"Я знала, что матч будет невероятно тяжелым. Она выигрывала турнир здесь, думаю, ей очень комфортно играть на этих кортах, поэтому я просто настроилась на этот матч и старалась бороться за каждое очко. Я была так взволнована предстоящей игрой… Собравшись с духом, просто вышла на корт и попыталась показать лучший уровень тенниса", – сказала Андреева в послематчевом интервью.

Елена Рыбакина становилась победительницей "тысячника" в Индиан-Уэллсе в 2023 году, когда обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко – 7:6 (13:11), 6:4.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая выиграла у Джессики Пегулы (США) со счетом 5:7, 6:1, 6:2.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко повторила достижение Швёнтек на турнирах WTA-1000 последних пяти лет.

