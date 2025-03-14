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Все о теннисе

Высокий рост Рыбакиной и его преимущества вызвали жаркие споры среди знатоков тенниса

Какой рост у Елены Рыбакиной , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 08:15 Фото: j48tennis
Рост лучшей теннисистки Казахстана и седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной, составляющий 184 см, и преимущества, связанные с ним, стали предметом дискуссий в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что на днях мастер спорта по теннису Ева Гарцева поделилась своим восхищением от роста Елены Рыбакиной, которую она впервые увидела на недавнем турнире. Обучающая теннису Гарцева перечислила конкретно на примере Рыбакиной положительные преимущества на корте высоких теннисисток.

1. Мощная подача. Высокий рост позволяет Рыбакиной выполнять мощные и острые подачи благодаря высокому контакту мяча с ракеткой. Чем выше точка контакта, тем сильнее и эффективнее подача, поскольку мяч быстрее и под острым углом приземляется в квадрат подачи.

2. Агрессивный стиль игры. Благодаря высокому росту Елена чаще может атаковать, играть плоскими мощными ударами и держать инициативу в розыгрыше. Рост позволяет ей эффективнее входить в корт и создавать давление на соперниц.

3. Передвижения по корту. Большой размах рук и ног дает ей преимущество в передвижениях. Ей легче достать сложные мячи, используя меньше движений, экономя энергию и силы на важные моменты матча.

4. Удобство в атаке с высоких мячей. Игроки с высоким ростом, такие как Рыбакина, могут эффективно атаковать высоко отскакивающие мячи, которые для игроков меньшего роста часто оказываются неудобными.

Со слов Гарцевой, при этом важно понимать, что высокий рост несет и определенные сложности.

"Нужно постоянно работать над мобильностью и скоростью ног, так как высоким игрокам обычно сложнее быстро менять направление движения", – подчеркнула она.

Эксперты, болельщики и знатоки этого вида спорта моментально завалили Гарцеву вопросами, сравнениями и противоположными мнениями. Так, в качестве оппонента даже привели итальянскую теннисистку Жасмин Паолини, рост которой составляет 163 см.

"Жасмин вообще молодец! Мотивирует девушек с невысоким ростом, показывая на своем примере, что можно добиваться высоких результатов и с такими параметрами. А главное – всегда с улыбкой!" – подхватили пример с Паолини в комментариях.

Также авторитетно посчитали, что рост в 184 см именно для женского тенниса – слишком высокий. Идеальным назвали 175-176 см, приведя в пример немецкую теннисистку Штеффи Граф и мега-популярную Серену Уильямс.

В поддержку теории Гарцевой вспомнили россиянку Елену Бовину. Ее рост составляет 189 см и она:

  • победительница первого турнира Большого шлема в миксте;
  • обладательница Кубка Федерации-2005;
  • победительница восьми турниров WTA.

Не остались в стороне и казахстанские поклонники Рыбакиной, отметив вклад Казахстанской федерации тенниса в ее развитие.

И 8 марта лучшая теннисистка Казахстана действительно преподнесла казахстанским болельщицам подарок. Она с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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