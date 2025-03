"Королева Мельбурна" Мэдисон Киз не пустила молодую маму Белинду Бенчич в полуфинал Индиан-Уэллса

Ее соперницей была олимпийская чемпионка 2020 года швейцарка Белинда Бенчич. Встреча продолжалась всего 64 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1.

К разочарованию болельщиков тенниса, захватывающей борьбы не получилось. Мэдисон отдала всего два гейма Бенчич.

Not letting up 💪@Madison_Keys takes out Bencic with an impeccable performance 6-1, 6-1 to reach the Indian Wells semis for the first time! #TennisParadise pic.twitter.com/JOMFY7at5L