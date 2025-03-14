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Все о теннисе

"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор четвертьфинальных матчей

&quot;Мастерс&quot; в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор четвертьфинальных матчей , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 14:41 Фото: АТР
В ночь с 13 на 14 марта в американском Индиан-Уэллсе прошли четвертьфинальные матчи турнира серии АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор.

Турнир АТР-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты за 14 марта (1/4 финала)

Даниил Медведев (Россия, 5) – Артур Фис (Франция, 20) – 6:4, 2:6, 7:6 (9:7)

Карлос Алькараз (Испания, 2) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – 6:3, 7:6 (7:4)

Хольгер Руне (Дания, 12) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – 5:7, 6:0, 6:3

Джек Дрэйпер (Великобритания, 13) – Бен Шелтон (США, 11)﻿ – 6:4, 7:5

Ранее были представлены результаты и видеообзоры матчей 1/4 финала женской части турнира в Индиан-Уэллсе. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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