"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор четвертьфинальных матчей

Фото: АТР

В ночь с 13 на 14 марта в американском Индиан-Уэллсе прошли четвертьфинальные матчи турнира серии АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор.

Турнир АТР-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты за 14 марта (1/4 финала)

Даниил Медведев (Россия, 5) – Артур Фис (Франция, 20) – 6:4, 2:6, 7:6 (9:7) Карлос Алькараз (Испания, 2) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – 6:3, 7:6 (7:4) Хольгер Руне (Дания, 12) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – 5:7, 6:0, 6:3 Джек Дрэйпер (Великобритания, 13) – Бен Шелтон (США, 11)﻿ – 6:4, 7:5 Ранее были представлены результаты и видеообзоры матчей 1/4 финала женской части турнира в Индиан-Уэллсе.

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