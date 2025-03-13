"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 13 марта
Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе проходит турнир серии "Мастерс" (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 13 марта.
Турнир АТР-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты за 13 марта (четвертый круг)
Бен Шелтон (США, 11) – Брэндон Накашима (США, 32) – 7:6 (8:6), 6:1.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – Алекс де Минор (Австралия, 9) – 7:5, 6:3.
Джек Дрейпер (Великобритания, 13) – Тейлор Фриц (США, 3) – 7:5, 6:4.
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Григор Димитров (Болгария, 14) – 6:1, 6:1.
Ранее Александр Бублик с трудом преодолел первый круг турнира в США.
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