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Все о теннисе

Экс-первая ракетка мира заявила, что находится в лучшей физической форме со времени беременности

Наоми Осака рассказала, что вернулась к тем кондициям, в которых была до беременности, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:54 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что вернулась к тем кондициям, в которых была до беременности, сообщает Zakon.kz.

Бывшая первая ракетка мира выиграла в первом круге турнира в Майами у украинки Юлии Стародубцевой со счетом 3:6, 6:4, 6:3. В июле 2023 года она родила ребенка.

"Когда я нахожусь на максимальном уровне концентрации, полностью забываю о том, что происходит в матче. Я будто в пузыре. Тренер сказал мне, что я спасла матч, уступая 2:5 во втором сете, а я и понятия не имела об этом. Вот так я стараюсь бороться за каждое очко, будто оно самое важное в матче. Больше всего я горжусь своими передвижениями на корте и энергией, которую я продемонстрировала во время матча. Давно не могла выполнить такие мощные бэкхенды. Думаю, я достигла такого уровня физической подготовки, какой не было со времен беременности. Теперь мне нужно справиться с нервами. Я так сильно хочу играть хорошо и делать это против великих игроков, что скопление нервов во время некоторых матчей может травмировать. Именно подобное произошло в этом году с моим животом. Нужно быть терпеливой и понять, что восстановление после беременности стоило мне многого", – сказал Осака на пресс-конференции.

Следующей соперницей Осаки в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова (24).

Ранее Рыбакина и Путинцева узнали первых соперниц на "тысячнике" в Майами.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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