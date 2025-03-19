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Все о теннисе

Дядя Надаля предложил уменьшить размеры ракеток в теннисе

Дядя Надаля предложил уменьшить размеры ракеток в теннисе, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:35 Фото: АТР
Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, выступил с предложением изменить размеры ракеток в теннисе, сообщает Zakon.kz.


"В теннисе размер сетки неизменен, в то время как средний рост игроков увеличился с 1,75 м в мое время до 1,90 м в нынешнее. Значение сетки теряет актуальность все больше и больше. Я предлагаю уменьшить размер ракеток, потому что изменилась сама природа игры", – приводит слова Тони Надаля Le Monde.

Стандартный размер сетки для тенниса составляет 1,07х12,8 м. Общий размер ракетки измеряется от основания ручки до конца головки. Обычно для взрослых он составляет от 27 до 29 дюймов (68,5–73,7 см).

Ранее Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) и 22 игрока подали несколько исков против ATP, WTA, Международной федерации тенниса (ITF) и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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