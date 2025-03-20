#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Все о теннисе

17-летняя россиянка Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой 20-летней давности

17-летняя россиянка Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой 20-летней давности, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 16:46 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-6 рейтинга WTA за последние 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Последний раз подобного успеха добивалась еще одна россиянка, Мария Шарапова, 7 марта 2005 года – с тех пор прошло 1045 недель.

Андреева стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в финальном матче белоруску Арину Соболенко. Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым "тысячником". Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд.

В гонке на итоговый турнир WTA Андреева поднялась на третью строчку.

Ранее стало известно, сколько заработала 17-летняя россиянка за титул на турнире в Индиан-Уэллсе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в США
Все о теннисе
00:12, 21 марта 2025
Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в США
17-летний итальянский теннисист повторил достижение Янника Синнера на турнирах серии "Мастерс"
Все о теннисе
15:12, 20 марта 2025
17-летний итальянский теннисист повторил достижение Янника Синнера на турнирах серии "Мастерс"
"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 20 марта
Все о теннисе
13:37, 20 марта 2025
"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 20 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: