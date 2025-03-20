17-летняя россиянка Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой 20-летней давности
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-6 рейтинга WTA за последние 20 лет, сообщает Zakon.kz.
Последний раз подобного успеха добивалась еще одна россиянка, Мария Шарапова, 7 марта 2005 года – с тех пор прошло 1045 недель.
Андреева стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в финальном матче белоруску Арину Соболенко. Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым "тысячником". Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд.
В гонке на итоговый турнир WTA Андреева поднялась на третью строчку.
Ранее стало известно, сколько заработала 17-летняя россиянка за титул на турнире в Индиан-Уэллсе.
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