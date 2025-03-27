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Все о теннисе

Мирра Андреева вышла в полуфинал парного турнира в Майами

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 07:20 Фото: Instagram/_mirraandreeva_
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в полуфинал турнира в Майами (США) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обошли соотечественницу Екатерину Александрову и американку Пейтон Стирнс со счетом 5:7, 6:3, 10:4.

Матч продлился 1 час 33 минуты. Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из шести.

На счету их соперниц шесть эйсов, четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В полуфинале турнира российский дуэт сыграет против тандема Цзян Синьюй и У Фансыэнь (Китай/Тайвань).

А ранее 17-летняя обидчица Рыбакиной стала участницей скандала.

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Аксинья Титова
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