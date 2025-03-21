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Все о теннисе

Мирра Андреева успешно стартовала в Майами

Мирра Андреева, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 04:55 Фото: j48tennis
22 марта россиянка Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Майами успешно завершила матч со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, сообщает Zakon.kz.

Андреева с "баранкой" разгромила соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 6:0, 6:2.

Для россиянки это уже 13-я победа подряд.

Восхищенные комментарии болельщиков сыпались, словно из рога изобилия.

  • "Вера не смогла справиться с давлением. Мирра сегодня была просто лучше".
  • "Очень рад за Мирру! Она сейчас в отличной форме, и эта победа – только начало!"
  • "Знаете, что интересно? Андреева уже на старте карьеры показывает, что может побеждать топовых игроков. Успехов ей в дальнейшем!"
  • "Кудерметова не совсем на своем уровне сегодня, но Андреева точно заслужила эту победу!"
  • "Классная игра! Молодежь реально набирает обороты. Мирра, ты крута!"

В третьем круге гениальную теннисистку ждет Аманда Анисимова из США.

Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-6 рейтинга WTA за последние 20 лет.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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