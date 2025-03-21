Мирра Андреева успешно стартовала в Майами
Фото: j48tennis
22 марта россиянка Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Майами успешно завершила матч со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, сообщает Zakon.kz.
Андреева с "баранкой" разгромила соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 6:0, 6:2.
all business 💼— wta (@WTA) March 21, 2025
Mirra Andreeva clinches the opening set 6-0 over V. Kudermetova.#MiamiOpen pic.twitter.com/8L27oh2EI7
Для россиянки это уже 13-я победа подряд.
Keeping the momentum 🤩— wta (@WTA) March 21, 2025
Mirra Andreeva serves up a masterclass defeating V. Kudermetova 6-0, 6-2!#MiamiOpen pic.twitter.com/IAMjRxPcpp
Восхищенные комментарии болельщиков сыпались, словно из рога изобилия.
- "Вера не смогла справиться с давлением. Мирра сегодня была просто лучше".
- "Очень рад за Мирру! Она сейчас в отличной форме, и эта победа – только начало!"
- "Знаете, что интересно? Андреева уже на старте карьеры показывает, что может побеждать топовых игроков. Успехов ей в дальнейшем!"
- "Кудерметова не совсем на своем уровне сегодня, но Андреева точно заслужила эту победу!"
- "Классная игра! Молодежь реально набирает обороты. Мирра, ты крута!"
В третьем круге гениальную теннисистку ждет Аманда Анисимова из США.
Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-6 рейтинга WTA за последние 20 лет.
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