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Все о теннисе

Рыбакина сделала откровенное признание о поражениях в теннисе

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 03:20 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина дала интервью французской журналистке и теннисистке Каролин Гарсии. Во время беседы она сделала неожиданное признание, сообщает Zakon.kz.

Рыбакина призналась, что после победы на Уимблдоне ей было сложнее справиться с собственными ожиданиями, чем с ожиданиями других людей.

Каролин Гарсия спросила казахстанку, чувствует ли она, что после этого большого титула ожидания людей от нее изменились?

"Ну, я думаю, самое сложное – это то, что ты многого ожидаешь от себя. Это не совсем ожидания других людей. И когда что-то идет не по твоему сценарию, ты расстраиваешься. Вот тут-то и важно, кем ты себя окружаешь. Вам нужна какая-то поддержка. Кто-то, кто может подтолкнуть вас. Команда, которая верит в вас. Семья, друзья… В конце концов, мы чаще проигрываем, чем выигрываем. Это то, над чем нужно работать каждый день. Никогда не знаешь, когда придет результат. Вы можете чувствовать себя прекрасно и потрясающе на площадке, но однажды вы проснетесь и заболеете. Что вы можете сделать? Ничего. Просто нужно снова продолжать работать. Вот как я это понимаю", – сказала Рыбакина на You-Tube-канале Tennis Insider Clud.

Каролин Гарсия – бывшая четвертая ракетка мира, в настоящее время занимает 74-е место в рейтинге WTA.

Ранее в ночь на 30 марта первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами.

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Аксинья Титова
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