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Все о теннисе

Триумфатор "Мастерса" в Майами опубликовал фото с Джейком Полом

Триумфатор &quot;Мастерса&quot; в Майами опубликовал фото с Джейком Полом , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:42 Фото: АТР
19-летний чешский теннисист Якуб Меншик, который стал чемпионом турнира серии АТР-1000 в Майами, опубликовал фото с знаменитым боксером и блогером Джейком Полом, сообщает Zakon.kz.

Утром 31 марта в финале Miami Open 19-летний Якуб Меншик обыграл легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича со счетом 7:6, 7:6. 

Якуб Меншик стал первым игроком с самым низким рейтингом, которому удалось выиграть титул в одиночном разряде на Miami Open. С момента основания турнира в 1985 году Меншик стал первым победителем, который на момент соревнования являлся 54-й ракеткой мира.

Ранее на церемонии награждения Меншик признался, что начал играть в теннис благодаря блистательной карьере Джоковича.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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