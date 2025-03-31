"Молодость побеждает опыт": 19-летний Меншик обыграл 37-летнего Джоковича в финале "Мастерса" в Майами
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Джокович сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету чешского спортсмена 14 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Якуб Меншик стал первым игроком с самым низким рейтингом, которому удалось выиграть титул в одиночном разряде на Miami Open. С момента основания турнира в 1985 году Меншик стал первым победителем, который на момент соревнования является 54-й ракеткой рейтинга.
На церемонии награждения Меншик признался, что начал играть в теннис благодаря блистательной карьере Джоковича.
"Новак, все знают, что ты тот самый… Причина, по которой я здесь, – я видел, как ты рос. Я начал играть в теннис из-за тебя. Нет более сложной задачи для теннисиста, чем победить тебя в финале турнира. Большое спасибо тебе за все, что ты сделал в этом виде спорта, и за всех. Ты невероятный человек. Величайший всех времен", – сказал чех своему сопернику в интервью после матча.
Ноле становился чемпионом "тысячника" в Майами шесть раз (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).
Ранее Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами.