Видеообзор матча Александр Бублик vs Якуб Меншик на "Мастерсе" в Мадриде
Фото: АТР
Казахстанский теннисист Александр Бублик (75 АТР) провел матч четвертого круга в одиночном разряде турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) против Якуба Меншика (23 АТР, Чехия). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.
Во встрече за выход в 1/4 финала лидер мужской сборной Казахстана проиграл со счетом 3:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 57 минут. За это время Бублик сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. Чешский теннисист сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех.
В четвертьфинале турнира в Мадриде Меншик сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло (21 АТР), который сенсационно одержал победу над немцем Александром Зверевым (7:5, 6:3).
Ранее в третьем круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл действующего чемпиона Андрея Рублева.
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