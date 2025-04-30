Видеообзор матча Александр Бублик vs Якуб Меншик на "Мастерсе" в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик (75 АТР) провел матч четвертого круга в одиночном разряде турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) против Якуба Меншика (23 АТР, Чехия). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Во встрече за выход в 1/4 финала лидер мужской сборной Казахстана проиграл со счетом 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 57 минут. За это время Бублик сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. Чешский теннисист сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Меншик сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло (21 АТР), который сенсационно одержал победу над немцем Александром Зверевым (7:5, 6:3).

Ранее в третьем круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл действующего чемпиона Андрея Рублева.