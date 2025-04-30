#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
512.32
582.92
6.29
Все о теннисе

Видеообзор матча Александр Бублик vs Якуб Меншик на "Мастерсе" в Мадриде

Видеообзор матча Александр Бублик vs Якуб Меншик на &quot;Мастерсе&quot; в Мадриде , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 09:36 Фото: АТР
Казахстанский теннисист Александр Бублик (75 АТР) провел матч четвертого круга в одиночном разряде турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) против Якуба Меншика (23 АТР, Чехия). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Во встрече за выход в 1/4 финала лидер мужской сборной Казахстана проиграл со счетом 3:6, 2:6. 

Продолжительность матча составила 57 минут. За это время Бублик сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. Чешский теннисист сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Меншик сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло (21 АТР), который сенсационно одержал победу над немцем Александром Зверевым (7:5, 6:3).

Ранее в третьем круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл действующего чемпиона Андрея Рублева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: