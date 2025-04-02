Путинцева выиграла на старте турнира в Чарльстоне

В ночь на 3 апреля казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне, сообщает Zakon.kz.

В 1/16 финала 23-летняя Путинцева, имея 10-й номер посева, встретилась с 36-летней представительницей Китая Чжан Шуай (№176 WTA) и победила в двух сетах за один час 29 минут. Таким образом Чжан Шуай и Юлия Путинцева завершили игру со счетом 6:7 (5:7), 1:6

В первом сете Путинцева и Шуай взяли лишь по два гейма на своей подаче, зато сделали друг другу по четыре брейка. На тай-брейке Юлия, забрав два очка на подаче соперницы, повела в счете 5:1, но затем позволила Чжан разрыв в счете сократить.

Во второй партии доминирование Путинцевой было почти что тотальным. Она сделала китаянке четыре брейка, но один гейм отдала ей на своей подаче.

В 1/8 финала Юлия Путинцева встретится с восьмой ракеткой турнира Амандой Анисимовой из США. При этом Путинцева – единственная казахстанка на этом старте.

Другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры.