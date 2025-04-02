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Все о теннисе

Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры

Елена Рыбакина заявила о желании стать тренером юниоров после завершения карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 12:09 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что хотела бы поработать тренером после завершения карьеры, сообщает Zakon.kz.

Десятая ракетка мира Рыбакина приняла участие в съемках популярного подкаста Tennis Insider Club

"Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем", – сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Club.

Ближайшим турниром Елены Рыбакиной станет грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 22 апреля по 3 мая.

Ранее Рыбакина рассказала о привилегии выступать за Казахстан.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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