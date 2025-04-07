#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
504.34
556.34
5.97
Все о теннисе

Экс-первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка

Экс-первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 13:34 Фото: WTA
Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки и ее муж Дэвид Ли в социальных сетях объявили, что ждут третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В 2020-м у датчанки была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей. Сын Джеймс родился 24 октября 2022 года, его сестренка Оливия старше на год.

Последний раз 34-летняя Возняцки выходила на корт на турнире "Большого шлема" US Open-2024. Тогда она дошла до четвертого круга, уступив бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

"Наша семья очень рада скорому появлению третьего малыша!" – подписала снимок Возняцки.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
В шаге от титула: казахстанский теннисист сыграл в финале турнира в Мексике
Все о теннисе
11:25, Сегодня
В шаге от титула: казахстанский теннисист сыграл в финале турнира в Мексике
Какие места занимают казахстанские теннисистки в обновленном рейтинге
Все о теннисе
09:42, Сегодня
Какие места занимают казахстанские теннисистки в обновленном рейтинге
Джессика Пегула победила на турнире WTA-500 в Чарльстоне
Все о теннисе
02:12, 07 апреля 2025
Джессика Пегула победила на турнире WTA-500 в Чарльстоне
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: