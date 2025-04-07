Экс-первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки и ее муж Дэвид Ли в социальных сетях объявили, что ждут третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В 2020-м у датчанки была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей. Сын Джеймс родился 24 октября 2022 года, его сестренка Оливия старше на год.

Последний раз 34-летняя Возняцки выходила на корт на турнире "Большого шлема" US Open-2024. Тогда она дошла до четвертого круга, уступив бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

"Наша семья очень рада скорому появлению третьего малыша!" – подписала снимок Возняцки.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.