#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.48
574.61
6.06
Все о теннисе

Елена Рыбакина приносит победу сборной Казахстана над семикратными чемпионками мира

Елена Рыбакина приносит победу сборной Казахстана над семикратными чемпионками мира, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:43 Фото: ktf.kz
Сборная Казахстана одерживает досрочную победу над Австралией в квалификации группы "D" командного чемпионата мира со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина (10 WTA) в непростой игре одержала победу над Кимберли Бирелл (61 WTA) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Во второй партии казахстанка проигрывала – 1:5. Елена одерживает свою восьмую победу в составе сборной Казахстана в 10 матчах одиночного разряда.

Казахстанская команда вышла в лидеры группы "D".

В третьем матче игрового дня Анна Данилина в дуэте с Юлией Путинцевой сыграют против Сторм Хантер/Эллен Перес.

Ранее в стартовой игре Юлия Путинцева (23 WTA) выиграла у Майи Джойнт (78 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Жаль людей, которым пришлось на это смотреть: Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако
Все о теннисе
11:29, Сегодня
Жаль людей, которым пришлось на это смотреть: Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако
Сенсационное поражение Джоковича: результаты и видеообзор матчей за 9 апреля
Все о теннисе
10:13, Сегодня
Сенсационное поражение Джоковича: результаты и видеообзор матчей за 9 апреля
Австралия vs Казахстан: Юлия Путинцева вывела нашу сборную вперед на Кубке Билли Джин Кинг
Все о теннисе
08:59, Сегодня
Австралия vs Казахстан: Юлия Путинцева вывела нашу сборную вперед на Кубке Билли Джин Кинг
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: