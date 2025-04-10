Елена Рыбакина приносит победу сборной Казахстана над семикратными чемпионками мира

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Сборная Казахстана одерживает досрочную победу над Австралией в квалификации группы "D" командного чемпионата мира со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина (10 WTA) в непростой игре одержала победу над Кимберли Бирелл (61 WTA) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Во второй партии казахстанка проигрывала – 1:5. Елена одерживает свою восьмую победу в составе сборной Казахстана в 10 матчах одиночного разряда.

Казахстанская команда вышла в лидеры группы "D".

В третьем матче игрового дня Анна Данилина в дуэте с Юлией Путинцевой сыграют против Сторм Хантер/Эллен Перес.

Ранее в стартовой игре Юлия Путинцева (23 WTA) выиграла у Майи Джойнт (78 WTA) со счетом 6:2, 6:1.