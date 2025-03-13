#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.15
533.47
5.64
Все о теннисе

Определен состав сборной Казахстана на квалификацию Кубка Билли Джин Кинг

Казахстан, Кубок &quot;Билли Джин Кинг&quot;, теннис , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 18:51 Фото: ktf.kz
Женская сборная Казахстана сыграет в группе D с командами Австралии и Колумбии в квалификации командного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Матчи пройдут в австралийском городе Брисбене.

Тренерский штаб во главе с капитаном Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Елену Рыбакину, Юлию Путинцеву, Зарину Дияс, Анну Данилину, Жибек Куламбаеву.

10 апреля казахстанская команда сыграет против Австралии, а 11 апреля нашей команде предстоит встреча со сборной Колумбии.

Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к хозяйкам финального турнира китаянкам и чемпионкам мира 2024 года итальянкам, поэтому подопечным Юрия Щукина для попадания в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг нужно выходить из группы с первого места.

Команды, которые займут 2-3-е места в каждой группе, будут далее соревноваться в раунде плей-офф вместе с лучшими командами из зональных групповых турниров.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала турнира в Греции
Все о теннисе
16:21, Сегодня
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала турнира в Греции
Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Все о теннисе
13:59, Сегодня
Определились четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 13 марта
Все о теннисе
12:40, Сегодня
WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 13 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: