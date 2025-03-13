Определен состав сборной Казахстана на квалификацию Кубка Билли Джин Кинг

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Женская сборная Казахстана сыграет в группе D с командами Австралии и Колумбии в квалификации командного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Матчи пройдут в австралийском городе Брисбене.

Тренерский штаб во главе с капитаном Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Елену Рыбакину, Юлию Путинцеву, Зарину Дияс, Анну Данилину, Жибек Куламбаеву.

10 апреля казахстанская команда сыграет против Австралии, а 11 апреля нашей команде предстоит встреча со сборной Колумбии.

Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к хозяйкам финального турнира китаянкам и чемпионкам мира 2024 года итальянкам, поэтому подопечным Юрия Щукина для попадания в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг нужно выходить из группы с первого места.

Команды, которые займут 2-3-е места в каждой группе, будут далее соревноваться в раунде плей-офф вместе с лучшими командами из зональных групповых турниров.