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Все о теннисе

Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в Испании

Жибек Куламбаева с победы стартовала на турнире в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 13:34 Фото: ktf.kz
В Мадриде (Испания) проходит турнир серии ITF W100 (грунт). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с итальянкой Николь Фосса Уэрго провели матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Куламбаева и Уэрго выиграли у тандема Тена Лукаш (Хорватия) / Андрея Присакариу (Румыния) со счетом 6:1, 6:4

В 1/4 финала казахстанско-итальянский дуэт встретится с парой Элени Христофи (Греция) / Элизабет Мандлик (США).

Жибек и Николь выступают в Мадриде под третьим номером. 

На прошлой неделе Куламбаева в составе сборной Казахстана сыграла в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.  

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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