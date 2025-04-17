Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в Испании
Фото: ktf.kz
В Мадриде (Испания) проходит турнир серии ITF W100 (грунт). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с итальянкой Николь Фосса Уэрго провели матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
Куламбаева и Уэрго выиграли у тандема Тена Лукаш (Хорватия) / Андрея Присакариу (Румыния) со счетом 6:1, 6:4
В 1/4 финала казахстанско-итальянский дуэт встретится с парой Элени Христофи (Греция) / Элизабет Мандлик (США).
Жибек и Николь выступают в Мадриде под третьим номером.
На прошлой неделе Куламбаева в составе сборной Казахстана сыграла в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
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